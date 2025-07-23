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Baykar ve Korean Air İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Baykar, Korean Air ile işbirliği için önemli bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:07
Baykar ve Korean Air İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Baykar ile Korean Air Güçlerini Birleştiriyor

Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile stratejik bir işbirliği için önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, her iki şirketin de teknolojik ve ticari alanda sinerji yaratmasını hedefliyor.

İşbirliğinin Amacı ve Hedefleri

Yapılan işbirliği ile birlikte, Baykar ve Korean Air ortak projeler geliştirmeyi planlıyor. Anlaşma, hava taşımacılığındaki yenilikleri destekleme ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırma amacını taşıyor.

Korean Air ve Baykar Hakkında Kısa Bilgi

Korean Air, Güney Kore'nin en büyük hava yolu şirketi olarak faaliyet gösterirken, Baykar, insansız hava aracı üretimi konusunda lider bir marka olarak tanınıyor.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı. Fuar kapsamında düzenlenen törende işbirliği anlaşması, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (sağda) ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee (solda) tarafından imzalandı.

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