Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 Bin Megavat Nükleer Gücü Hedeflemeli

Bayraktar, TEKNOFEST'te 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavat nükleer güce ulaşması ve küçük modüler reaktör üreticisi olması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:20
FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katıldı.

Vurgu: Küçük Modüler Reaktörler

Bayraktar, "2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım. İnanıyoruz ki bunun çok önemli bir kısmı da küçük modüler reaktörlerden..." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, nükleer enerji sektörünün yeniden doğuşuna şahit olunan bir süreç yaşandığını belirterek, "Bunu ıskalamayalım ki küçük modüler reaktörlerde ülkemizi üretici ve bu teknolojiye sahip ülkelerden biri konumuna getirelim." ifadelerini kullandı.

Konuşma, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yapıldı.

