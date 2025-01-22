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Türkiye'de Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı: Referans 12 Bin 665 Lira

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 665 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 8 milyon 181 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:23
Türkiye'de Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı: Referans 12 Bin 665 Lira

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 665 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi 8 milyon 181 bin 870 lira oldu. Aynı piyasada bir önceki gün işlem hacmi 4 milyon 191 bin 814 lira olarak kaydedilmişti.

Doğal Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında ticaret miktarı 646 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 298 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 31 lira 75 kuruş olarak duyuruldu.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 265 milyon 148 bin 511 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 265 milyon 318 bin 378 metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye'nin enerji pazarındaki durumu ve talepleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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