Bayraktar: Günlük 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz

Bakan Bayraktar, Dörtyol FSRU'da iki yeni gazlaştırma yatırımı ve günlük 200 milyon metreküplük kapasite hedefine ilişkin açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'daki BOTAŞ Dörtyol FSRU Tesisini ziyaret ederek iki yeni gazlaştırma kapasitesi yatırımını açıkladı.

Ziyarette takip edilen operasyon ve kapasite artışı

Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) tesisindeki kapasitenin, yanına yapılacak yeni bir tesisle 28 milyon metreküplük daha artırılarak iki katına çıkarılacağını belirtti. Ayrıca Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur arasındaki bir lokasyona yeni bir FSRU tesisinin kurulacağını bildirdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin de yer aldığı tesiste Bayraktar, tesisin 139'uncu gemiden-gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu takip etti.

Çeşitlendirme ve maliyet avantajı

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz tedarikini boru hatlarının yanı sıra son dönemde yapılan yatırımlarla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileriyle de sağlamaya başladığını, bunun hem tedarik çeşitlendirmesi hem de daha uygun, rekabetçi fiyatlara erişim açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ertuğrul Gazi FSRU'nun günlük yaklaşık 28 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gazlaştırdığını aktaran Bayraktar, "Günde 28 milyon metreküp ile Hatay, Osmaniye ve bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı biz bu tesisimizden, bu gemimizden sağlamış oluyoruz" dedi. Dörtyol FSRU tesisinin 8 yıl önce devreye alındığını ve bu süre zarfında yaklaşık 140 gemiden-gemiye transfer yapıldığını söyledi.

Yeni yatırımlar ve hedeflenen kapasite

Bayraktar, tesisin yanına kurulacak yeni bir 28 milyon metreküplük FSRU ile Dörtyol kapasitesini iki katına çıkaracaklarını, ayrıca Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur arasına yeni bir FSRU yerleştirileceğini belirtti. Bayraktar, "Günlük 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mevcut toplam gazlaştırma kapasitesinin 160 milyon metreküp olduğunu hatırlatan Bayraktar, önümüzdeki iki yılda sıvılaştırılmış gazla temin hedefinin ülke ihtiyacının neredeyse yarısına ulaşacağına işaret etti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

