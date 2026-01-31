Bayraktar: Manavgat hortumu 390 dönüm serayı vurdu — TARSİM çağrısı

TZOB Başkanı Bayraktar: Manavgat hortumu tarımı ciddi etkiledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manavgat'ta meydana gelen hortumun tarımsal alanlara verdiği zararları yerinde inceledi ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Hasar tespiti ve üreticilerin durumu

Bayraktar, hortumun tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açtığını belirterek, Manavgat'ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesinin de afetten etkilendiğini söyledi. Afetten 48 çiftçinin etkilendiğini kaydeden Bayraktar, bu alanların 248 dönümünün sigortalı, 142 dönümünün sigortasız olduğunu vurguladı.

Hasar gören ürünler arasında domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile birlikte muz, avokado ve zeytin gibi ürünlerin bulunduğunu belirtti.

TARSİM ve sigorta desteği çağrısı

Bayraktar, 'Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilemektedir. Afetler artarak devam ediyor.' ifadelerini kullanarak, TARSİM'in Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırılması ve daha geniş alanlarda etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sigortası olmayan üreticilere destek çağrısında bulunan Bayraktar, '2025 yılında 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yardımlar yapıldı. Aynı desteğin Manavgat'taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ediyoruz' dedi.

Kredi erişimi ve Ankara'ya iletilecek talepler

Üreticilerin en temel sorunlarından birinin krediye erişimde yaşanan güçlükler olduğunu belirten Bayraktar, üreticilerin kredi alma yönündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Tespitlerin ilgili bakanlıklarla paylaşılacağını belirten Bayraktar, 'İnşallah 2026 yılı, 2025 yılı gibi afetlerle anılmaz. Çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun' diye konuştu.

Zeytinyağı fabrikası ziyareti ve Ziraat Odası çalışmaları

İncelemelerin ardından Bayraktar, Manavgat Ziraat Odası'na ait Doğançam Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Bayraktar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin’den fabrika hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Bayraktar, ziraat odalarının üreticilerin hayatını kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, 'Manavgat Ziraat Odamız bu konuda en önde gelen odalarımızdan bir tanesidir. Taşağıl’da bulunan fabrikanın ardından burada yeni bir zeytinyağı fabrikası açarak üreticilerimize yarar sağlamıştır. Ben başta başkanımız Rasim Metin olmak üzere yönetim kurulu ve meclis üyelerimizi kutluyorum' dedi.

