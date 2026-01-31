Mut’ta Kayısının Geleceği: 'Tarladan Sofraya' İzlenebilirlik Sistemi Öne Çıktı

Mersin’in Mut ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan sofralık kayısının geleceği, tarladan sofraya izlenebilirlik sistemi odağında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantı Detayları

Toplantı, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mut Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlendi. Programa; Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, konusunda uzman ziraat mühendisleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Erdem Karadağ toplantının açılış konuşmasında, "Mersin, meyve üretiminde Türkiye’de birinci, sebze üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Toplam sebze ve meyve üretiminde ise ülke genelinde birinci sıradayız. Böyle bir üretim çeşitliliğine sahip başka bir il bulmak zor. Mut ilçemiz de mikroklima özelliği sayesinde özellikle zeytin ve kayısı üretiminde ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Veriler ve İhracat

Karadağ, Türkiye genelinde yıllık kayısı üretiminin yaklaşık 1 milyon 270 bin ton olduğunu, bunun içinde Mersin olarak 160 bin ton ürettiklerini belirtti. Bu üretimin yüzde 13 oranında tüm ülke üretimine karşılık geldiğini vurguladı.

Konuşmada ayrıca Mersin’de üretilen kayısının yüzde 80’inin Mut ilçesindeyaklaşık 80 bin dekarlık alanda 130 bin ton üretim gerçekleştirildiği ifade edildi. Mut’un öne çıkan farkının, üretilen kayısının tamamının sofralık olması ve önemli bir kısmının ihracata yönlendirilmesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 43 bin ton sofralık kayısı ihraç edilirken, bunun 28 bin tonunu Mut gerçekleştirdi.

Gelecek Vizyonu ve İzlenebilirlik

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol da konuşmasında, "Mut ilçesi sofralık kayısı üretimiyle öne çıkmaktadır. Üretilen kayısılar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Orta Doğu ve Asya ülkelerine pazarlanmaktadır. Kayısı, Mut için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce ailenin geçim kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziraat mühendisleri kayısı üretimine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda; kayısı yetiştiriciliğinden modern ıslah tekniklerine, ürünlerin raf ömrünün uzatılmasından kooperatifçilik modellerine kadar birçok başlık ele alındı. Özellikle tarladan sofraya izlenebilirlik sistemi ile ürünlerin üretimden tüketime kadar geçen sürecinin şeffaf ve güvenilir şekilde takip edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

