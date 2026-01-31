Denizli'de Aylık 35 Bin Liraya Kiralık Daire: 26 Maddelik Şart Tartışma Yarattı

Denizli Pamukkale'de aylık 35 bin liraya kiralanmak istenen 3+1 dairenin 26 maddelik koşulları; resmi nikâh, sigara yasağı ve 50 günde bir kontrol gibi talepler tepki çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:14
3+1 dairenin üç sayfalık kriter listesi sosyal medyada ve kamuoyunda gündem oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibinin ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesi, kısa sürede tartışma yarattı. İlan, üç sayfayı bulan detaylı koşullarıyla vatandaşların ve kiracı adaylarının tepkisini çekti.

İlanda öne çıkan hükümler arasında yalnızca resmi nikâhlı ailelere kiralama yapılacağı, en az bir aile bireyinin memur olması gerektiği ve en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği yer aldı. Ev içinde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olduğu, mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması gerektiği gibi günlük yaşamı düzenleyen ayrıntılar da bildirildi.

İlanda ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri de yer aldı. Bu şartlar, ilanı görenler tarafından "aşırı kuralcı" bulunarak eleştirildi.

Konuya ilişkin görüş belirten Mustafa Nak, 'Kiracı parasını veriyorsa her alanda kısıtlayamazsın. Elbette kavga gürültü olmasın gibi temel kurallar olabilir ama bu kadar detaylı ve baskıcı şartlar çok yanlış. Benim de evlerim var, hiç böyle kurallar koymadım. Herkes kimseyi rahatsız etmeden yaşamalı' ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve emlak ofisi sahibi Volkan Gürsoy ise ilanı hayretle karşıladıklarını belirterek, 'Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabilir. Bu ilandaki mal sahibinin daha önce yaşadığı olumsuz tecrübeler nedeniyle böyle bir ilan verme ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz. Günümüzde hem kiracı hem de mal sahibi kendini güvence altına almaya çalışıyor. Ancak bu tür durumlar, güncel sözleşmelerle ya da yetki belgeli emlak firmaları aracılığıyla büyük ölçüde önlenebilir. Talihsiz bir olay ve şehrimizde böyle konularla gündeme gelmeyi istemeyiz' dedi.

Olay, ülke genelinde devam eden kiracı-ev sahibi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken, ilan kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

