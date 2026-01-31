AYESOB Başkanı Künkcü'den Aydın Esnafına Ölçü ve Tartı Uyarısı — 2 Mart 2026

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ölçü ve tartı aletleri kullanan esnaf ve sanatkarları uyararak, 2024 yılında muayenesi yapılan cihazlar için en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar yetkili muayene servislerine beyanname verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yasal zorunluluk ve cezai yaptırımlar

Künkcü, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ticarette kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir muayene edilmesi ve damgalanmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti. Süresi içinde muayenesi yaptırılmayan cihazlar için idari para cezası uygulanacağını ve ölçü aletlerine el konulabileceğini vurguladı.

Yetkili merciler ve başvuru uyarısı

Periyodik muayeneye tabi ölçü ve tartı aletlerinin, cins ve kullanım alanlarına göre Türk Standartları Enstitüsü (TSE), belediyelerin Ölçüler ve Ayar Memurlukları ile yetkili muayene servisleri tarafından kontrol edildiğini belirten Künkcü, esnafın başvurularını doğru ve yetkili mercilere yapmasının önemine dikkat çekti.

Başkanın çağrısı

Künkcü, esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için 2026 yılı Şubat ayı sonuna kadar periyodik muayene başvurularının mutlaka tamamlanması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ölçü ve tartıda güven, ticaretin temel unsurudur. Bu konu yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda esnafımızın emeğinin korunması ve vatandaşlarımızın doğru, adil alışveriş yapabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Süresi dolmuş ölçü ve tartı aletlerinin kullanılması hem esnafımızı zor durumda bırakmakta hem de tüketici güvenini zedelemektedir."

Künkcü, süresi geçmiş ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Kanun’un 15/c maddesi kapsamında işlem yapılacağını bir kez daha hatırlatarak, "Esnaf ve sanatkârlarımızın cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için başvurularını zamanında ve yetkili mercilere yapmalarını özellikle rica ediyorum. AYESOB olarak bu süreçte esnafımızın yanındayız" diyerek çağrıda bulundu.

