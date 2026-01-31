Sinop'ta Turizm İçin Güç Birliği: Dış Paydaş Toplantısı

Sinop'ta düzenlenen Dış Paydaş Toplantısı'nda turizm eğitiminin niteliği, sürdürülebilir gelişme ve Turizm Fakültesi Danışma Kurulu gündeme alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:30
Sinop'ta turizm için güç birliği

Sinop'ta turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm eğitiminin niteliğinin artırılması ve Sinop turizminin sürdürülebilir gelişimi için ortak çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar

Toplantı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram başkanlığında düzenlendi. Etkinlikte Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu, kadın kooperatifleri, Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği, Sinop Gastronomi ve Kültür Turizm Derneği temsilcileri ile kentin turizmine katkı sunan konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ve akademisyenler yer aldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda fakültede yürütülen turizm eğitiminin sektör ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi, mevcut sorunların çok paydaşlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve üniversite-sektör-kamu-yerel halk iş birliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli gündem maddeleri olarak görüşüldü. Katılımcılar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak turizmin gelişimine katkı sağlayacak çözüm önerilerini paylaştı.

Turizm Fakültesi Danışma Kurulu

Fakülte bünyesinde oluşturulması planlanan Turizm Fakültesi Danışma Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve Sinop turizmine sağlayacağı akademik ve sektörel katkılar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurulun; eğitim ile sektör arasında köprü görevi görmesi hedefleniyor.

Sonuç

Katılımcılar toplantının, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Sinop turizminin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak güçlü bir danışma zemini oluşturduğunu vurguladı. Çok paydaşlı yaklaşımla atılacak adımların kent turizmine uzun vadeli katkı sağlaması amaçlanıyor.

