Kırşehir’de Kışta Oto Marketlere Talep Arttı: Antifriz ve Cam Suyu Öne Çıkıyor

Kırşehir'de soğuk havalar oto marketlerde antifriz ve cam suyu satışlarını artırdı; işletmeci Orhan Kılıç, kaliteli ürün uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:23
Kış koşulları araç sahiplerini oto marketlere yöneltiyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de etkili olan soğuk hava, oto marketlerde antifriz ve cam suyu talebinde belirgin artışa neden oldu.

Araç sahipleri, don olaylarına karşı araçlarını korumak amacıyla alışverişe yöneldi. Oto market işletmeciliği yapan Orhan Kılıç, kış aylarında özellikle antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kılıç, kaliteli ve markalı ürün satışına önem verdiklerini belirterek, bilinçsiz yapılan alışverişlerin ciddi maddi zararlara yol açabileceğini söyledi. Kılıç, "Antifriz ve cam suyu alımı çok önemli. Güvenilir marketlerden alınmayan ürünlerde ciddi sorunlar çıkabiliyor. İnsanlar ucuz diye alıyor ama biz her zaman işin ehlinden alışveriş yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Yetersiz antifriz kullanımı veya cam suyunun donması nedeniyle motor bloğunda arıza yaşanabileceğini hatırlatan Kılıç, "Bu tür arızalar sonucunda araç sahipleri bugün 100 ila 150 bin TL arasında masraf ödemek zorunda kalabiliyor. Bu yüzden kaliteli ve markalı ürün kullanımı büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Uzman uyarısı: Kış hazırlığında oto marketlerden alınan ürünlerin güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

