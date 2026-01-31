Karsan CDP'de 'B' Seviyesiyle Sürdürülebilirlikte Yönetimi Güçlendirdi

Karsan CDP'de 'B' Seviyesiyle Yönetim Odaklı Sürdürülebilirliğe Geçti

Karsan, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde 'B' notu alarak sürdürülebilirlikte yönetim odaklı yaklaşımını tescilledi. Şirket, iklim ve suyla ilgili riskleri sadece ölçüp raporlamakla kalmayıp, bunları üst yönetim düzeyinde sistematik şekilde yönetmeye başladı.

CDP değerlendirmesinde 'C'den 'B'ye yükseliş

Açıklamaya göre CDP metodolojisinde 'C' seviyesi, şirketlerin iklim ve su risklerinin farkında olduğunu ve şeffaflık sağladığını gösterirken; 'B' seviyesi bu farkındalığın somut yönetim süreçlerine dönüştüğünü, üst yönetim tarafından ele alındığını ve kurumsal karar alma mekanizmalarına entegre edildiğini ortaya koyuyor. Karsan'ın 'C'den 'B'ye yükselmesi, sürdürülebilirliğin operasyonel bir konu olmanın ötesine geçerek kurumsal yönetimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini teyit ediyor.

Stratejik yönetimde sürdürülebilirlik

Şirket, toplu taşımada geleceğin mobilitesini şekillendirme vizyonuyla sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Karsan, çevresel ve sosyal etkilerini sadece ölçmekle kalmayıp, sürdürülebilirlik konularını stratejik yönetim ve karar alma süreçlerine entegre ederek geleceğe dönük risk ve fırsatları proaktif yönetmeyi hedefliyor.

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamaları

Karsan, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında düşük ve sıfır emisyonlu çözümler geliştirmeye devam ediyor; ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca enerji kullanımı, emisyonlar ve atık gibi etkilerini şeffaf ve ölçülebilir şekilde raporluyor. Sosyal sürdürülebilirlikte ise çalışan sağlığı ve güvenliği, kapsayıcılık, eğitim ve toplumsal katkı projeleriyle uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

Bu bütüncül yaklaşım, Karsan'ın sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir yükümlülük olarak görmeyip, kurumsal yönetim anlayışının temel bir unsuru haline getirdiğinin güçlü bir göstergesi. Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini somut projeler ve uluslararası standartlarla destekleyerek toplu taşımada vizyonunu hayata geçiriyor.

