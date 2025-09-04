Bayraktar: Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Bölgesel Arz Güvenliğini Güçlendiriyor

Bayraktar: Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliği bölgesel arz güvenliğine katkı sağlıyor

İzmir'de 4. Enerji Forumu'nda mesajlar ve öncelikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumunda yaptığı konuşmada, iki ülkenin jeostratejik konumu, zengin kaynakları ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamladığını vurguladı.

Forumun Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi kapsamında bir otelde gerçekleştirildiğini hatırlatan Bayraktar, ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti. Geride bırakılan forumlarda önemli adımlar atıldığını ve diyalog kanallarının sürekli geliştirildiğini söyledi.

Bayraktar, forum çerçevesinde kurulan çalışma gruplarının petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımı ile madencilik alanlarındaki işbirliklerini yakından takip ettiğini ve bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının kültürel ve siyasi alanların yanı sıra ekonomik ve stratejik alanlarda da derinleştiğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine çok önemli katkılar yapmaktadır."

Bakan, sözlerine projelere ilişkin somut örnekler vererek devam etti: Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla başlayan işbirliğinin, bu yıl imzalanan Şafak-Asiman sahasıyla yeni bir boyut kazandığını söyledi. Ayrıca Karabağ, D-230 ve dostluk sahaları gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmenin temel hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Bayraktar, 14 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan doğal gaz işbirliği anlaşmasının ülkelerin enerji güvenliğini artıracağını ve bölgesel işbirliğini pekiştireceğini belirtti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının artırılmasına yönelik çalışmaların hızla ilerlemesini temenni ettiğini söyledi.

Doğalgaz altyapısına ilişkin olarak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Nahçıvan'ın arz güvenliğini teminat altına aldığını ve iki ülke bağlarını kuvvetlendirdiğini kaydetti. Ayrıca, 2 Ağustos 2025'te faaliyete geçen Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın bölgedeki barış ve refahı destekleyen stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Bayraktar, enerji gündeminin sadece petrol ve doğalgazla sınırlı olmadığını; yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapılarında ortaklıkların güçlendirilmesinin gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel önem verdiklerini, projenin tamamlanmasıyla Nahçıvan'ın arz güvenliğinin teminat altına alınacağını ve iki ülke arasındaki elektrik ticaretinin yeni bir safhaya ulaşacağını söyledi.

Son olarak Bayraktar, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasındaki Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'nin işbirliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. TANAP örneğini anımsatarak, Avrasya ve Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak bu projeyle yenilenebilir kaynaklardan üretilecek elektriğin ticareti ve iletiminin bölge ve Avrupa için önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve gelişmiş elektrik piyasası ile Azerbaycan'ın güneş ve rüzgar potansiyeli sayesinde iki ülkenin hem bölgesel arz güvenliğinde hem de küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

İzmir'de bir otelde Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) kapsamında Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu düzenlendi. Foruma; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov (solda) ile Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev (sağda) katıldı.