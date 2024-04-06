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Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

BİM Market zinciri, bayram şekeri ve çikolatalarını indirimli fiyatlarla satarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ramazan Bayramı'na özel ürünlerin arasında Ece Çikolata, İsviçre Çikolatası ve diğer markaların bayram şekerleriyle birlikte çikolataları da yer alıyor. Listede hangi ürünlerin olduğunu gösteren güncel katalog, haberimizin detayında..

Yayın Tarihi: 06.04.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 22:19
Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

BİM Market'te ECE marka çikolata çeşitlerinden İsviçre çikolatasına kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. Ramazan bayramına özel hazırlanan bayram çikolatalarıyla şekerleri tüketicileri oldukça etkiledi. İşte BİM Ramazan Bayramı için özel hazırlanan bayram şekerleriyle bayram çikolataları..

BİM'DEN BAYRAM ŞEKERİYLE BAYRAMLIK ÇİKOLATALARDA İNDİRİM

Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de

Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de


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