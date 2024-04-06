Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

BİM Market zinciri, bayram şekeri ve çikolatalarını indirimli fiyatlarla satarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ramazan Bayramı'na özel ürünlerin arasında Ece Çikolata, İsviçre Çikolatası ve diğer markaların bayram şekerleriyle birlikte çikolataları da yer alıyor. Listede hangi ürünlerin olduğunu gösteren güncel katalog, haberimizin detayında..