Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

BİM Market'te ECE marka çikolata çeşitlerinden İsviçre çikolatasına kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. Ramazan bayramına özel hazırlanan bayram çikolatalarıyla şekerleri tüketicileri oldukça etkiledi. İşte BİM Ramazan Bayramı için özel hazırlanan bayram şekerleriyle bayram çikolataları..
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