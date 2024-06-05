Bayram öncesi altın, dolar uyarısı geldi! Bunu yapan yanacak

Bayram tatili öncesinde finansal piyasalarda dikkatli olunması gerektiğine dair önemli uyarılar yapıldı. Altın ve Para Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara evlerinde birikim bırakmamaları ve varlıklarını tatil için bırakmamaları konusunda kesin tavsiyelerde bulundu. Özellikle açık pozisyonlardan kaçınılması gerektiğini belirten Memiş, risklerin dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Memiş'in verdiği bilgilere göre, altın ve döviz piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler, yatırımcıları tedirgin ediyor. Altının durağan ve düşüş eğiliminde olduğunu belirten uzmanlar, bayram tatili öncesi risklerin artabileceğine işaret ediyor.

Borsa İstanbul'un belirli bir seviyede seyrettiğini ve dolar kurunun 32 lira 18 kuruş civarında olduğunu aktaran Memiş, yatırımcıların bu dönemde temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Euro/TL kurunun da 35 liranın üzerine çıkmaya başladığına dikkat çekti.





Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın ve gümüş gibi kıymetli metallerde de belirli bir oynaklık yaşanabilir. Bu nedenle yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve risklerini minimize etmeye çalışmaları önem arz ediyor.

Tatil dönemlerinde TL talebinin arttığını ve bu durumun döviz kurlarını etkileyebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların alacakları önlemleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Anadolu'ya tatile gidenlerin hayat pahalılığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, gıda alımlarını önceden yapmaları ve ekonomik tedbirler almaları gerektiğini söyledi.

Bu uyarılarla birlikte, yatırımcılar ve tatilcilerin dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri, finansal riskleri minimize etmeleri ve tatillerini güvenli bir şekilde geçirmeleri sağlanabilir.