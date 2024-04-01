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Bayram öncesi saç baş yolduran zam! Artık yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!

Bayrama günler kala vatandaşları çıldırtacak duyuru geldi. Artık yüzde 20 daha fazla ödeme yapacağını duyanlar araştırmaya başladı. Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletlerinde fiyat artışı yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 11:48
Bayram öncesi saç baş yolduran zam! Artık yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!

31 Mart tarihinde yapılacak seçimler sonrasında otobüs firmalarında hareketlilik olduğunu belirten Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirmesi gerektiğine değinirken Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak gidişler ele alındı.

Seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının izni Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilirken Yıldırım, ileriki günlerde otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatil yoğunluğunan ötürü normal sefer biletlerin tükendiği görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar başlatılırken turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyeyle kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak.

otobüs biletlerine zam
YÜZDE 20 ARTIŞ
Tatil süresiyle beraber yoğunluk olacağına vurgu yapılırken başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerekir. Yıldırım, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkılırken önüne geçildiği ve bunların azalacağı belirtildi. Seyahatta bulunacak olan vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda uyarılar yapılırken bunun yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

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