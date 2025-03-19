BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması

BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi verebilecekleri limitleri ana sermayeye göre kısıtladı, yeni düzenlemelerde intibak süresi tanındı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:30
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması

BDDK’nın Kredilendirme Düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da gruba verebileceği kredi limitlerini ana sermayelere göre sınırlandırdığını açıkladı. Bu düzenlemenin amacı, bankaların kredi risk yoğunlaşmalarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamak olarak belirlendi.

Kredi Limitleri Nasıl Belirlendi?

BDDK’nın açıklamasında, Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, daha düşük kaldıraç oranına sahip bankalara daha ihtiyatlı kredi sınırları getirildiği vurgulandı. Bankalara, yeni oranlara uyum sağlamaları için intibak süresi tanındığı bildirildi.

Özel Durumlar ve Muafiyetler

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ bu uygulamadan muaf tutuldu. Açıklamada, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasla bir gerçek veya tüzel kişiye kredi verebilmeleri için belirlenen kredi sınırlarının, bankaların kaldıraç oranlarına bağlı olarak farklı oranlarda belirlendiği ifade edildi:

  • Kaldıraç oranı %0 veya daha fazla ise %35
  • Kaldıraç oranı %10 veya daha fazla ise %40
  • Kaldıraç oranı %20 veya daha fazla ise %45
  • Kaldıraç oranı %30 veya daha fazla ise %50
  • Kaldıraç oranı %40 veya daha fazla ise %55

Benzer şekilde, bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir risk grubuna ilişkin oranlar da belirli yüzdelerde kısıtlandı.

Uygulama Süreci ve Muafiyetler

Ayrıca, 1 Ocak 2020 sonrasında kurulan ve en az %10 kaldıraç oranına sahip kalkınma ve yatırım bankalarının kredi sınırlamalarında 5 puanlık bir indirim uygulanması kararlaştırıldı. Sınırlar ve aşım durumları hakkında detaylı düzenlemeler getirildi. 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirli oranlarda aşım tutarlarının giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

BDDK, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulacağını ve kurumun internet sitesinde yayımlanacağını ifade etti.

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