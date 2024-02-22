Bebek bezlerinde indirim bekleyenler Carrefoursa'ya koşacak! 29 Şubat’a kadar indirim devam ediyor

Carrefoursa marketler Carrefoursa karta özel olarak yeni bir indirim kampanyasına imza attı. 4 ve 6 numaralı bebek ve çeşitlerinde Carrefoursa karta özel olarak indirim kampanyası başlattı. 22 Şubat 2024 tarihinde başlattığı kampanya 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Sizler de uygun fiyatlarla bebek bezi almak istiyorsanız, en yakın Carrefoursa market şubelerine uğrayabilir ya da Carrefoursa online market kanallarından alışverişinizi yapabilirsiniz. İşte Carrefoursa marketlerin 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek bebek bezi çeşitlerinde indirim kampanyasının detayları…

CARREFOURSA KARTA ÖZEL BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ 199,95 TL’YE DÜŞÜYOR

Carrefoursa karta sahip olan vatandaşlara hafta içerisinde birçok farklı avantajı sunan Carrefoursa marketler, bu sefer avantajı bebek bezi çeşitlerinde sundu. bebek bezi çeşitlerinde 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı. 22 Şubat tarihiyle başlatılmış olan bu kampanya sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlarla bebek bezi satın alabilecekler. Normalde 239,95 TL olan Prima kilot tekli paket bebek bezi çeşitleri Carrefoursa karta özel olarak 199,95 TL'ye düşüyor. 4 ve 6 numaralı şekilde satışa çıkartılan bu külot bezler indirimi sayesinde stok yapma imkanına sahip olabilirsiniz.





29 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ OLAN İNDİRİM STOKLARLA SINIRLI

Carrefoursa tarafından satışa çıkartılan Prima külot bez tekli paket bebek bezi çeşitlerinde geçerli indirim stoklarla sınırlı. 4 Bin stok adeti olarak belirtilen Carrefoursa marketlerdeki bu satış için sizler de indirimli fiyatlardan yararlanmayı unutmayın. 29 Şubat 2024 tarihine kadar bu kampanyadan Carrefoursa kartınız varsa yararlanmanız mümkün. Dilerseniz Carrefoursa market şubelerine gidip alabilir dilerseniz de Carrefoursa market online şubelerinden sipariş verebilirsiniz.