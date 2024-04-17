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Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Milli Emlak, KDV'den muaf ve imar izinli arsaların satışına başladı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.04.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 19:49
Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Günümüzde tapu sahibi olmak giderek zorlaşırken, Milli Emlak'ın sunduğu özel fırsatlar umut ışığı olmaya devam ediyor. Konut imarlı arsa almak isteyenler için müjdeli bir haber var.

Son zamanlarda artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinin baskısı altında olan vatandaşlar için tapu sahibi olmak adeta bir hayal gibi görünebilir. Ancak Milli Emlak'ın sunduğu arsa fırsatları, bu hayali gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Sivas'ta bulunan ve konut imarlı olan arsa, 95 bin TL gibi oldukça uygun bir fiyatla satışa sunuluyor. Dahası, bu fırsattan yararlanmak isteyenler için ihale bedeli sadece 23 bin 750 TL olarak belirlenmiş durumda.

30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ihalesi, saat 10.15'te Bitlis'te yapılacak. En yüksek teklifi veren kişi, bu eşsiz fırsatla buluşacak ve arsayı sahiplenme hakkını kazanacak.

milli emlak arsa satışı

Ayrıca, Milli Emlak tarafından gerçekleştirilen bu ihalede arsa satın alan vatandaşlar için önemli bir avantaj daha sunuluyor: Yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyeti sağlanacak.

Detaylı bilgilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi veya milliemlak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İhale, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 10:15'te Bitlis'te gerçekleştirilecek olan açık artırma ile yapılacak.

Arsanın tahmini ihale bedeli 95.000 TL olarak belirlenmiş ve ihale için teminat bedeli 23.750 TL olarak talep edilecek.

Uygun yüzölçümü 361,98 metrekare olan arsa için gerçekleştirilecek ihale, Sivas'ta bulunan belirli bir yerde yapılacak. Bu fırsatla birlikte, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir adım atılması hedefleniyor.

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Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

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