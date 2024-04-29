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Tavuk fiyatlarını frenleyecek flaş karar! O tarihten itibaren fiyatlar şakkadanak düşecek

Tavuk fiyatlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:57
Tavuk fiyatlarını frenleyecek flaş karar! O tarihten itibaren fiyatlar şakkadanak düşecek

Artık tavuk fiyatları düşecek! Yeni düzenlemeler geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAVUK FİYATLARI DÜŞÜYOR

Ticaret Bakanlığı denetlemeleri devam ederken tavuk fiyatlarının düşmesi için yeni çalışmaların başladığı öğrenildi. İddialara göre fahiş fiyat artışlarının engellenmesi için tavuk ihracatı yasaklanacak. Yasakla birlikte iç piyasada da fiyatlarda dengelenme olması hedefleniyor. 

beyaz et fiyat düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığı İstanbul ilinde 136 fahiş fiyat denetçisini göreve başlattı. Fahiş fiyat denetçileri kırmızı etteki fiyat artışları ve beyaz etteki fiyat artışlarını etkilediğini belirtti. Kırmızı ette yaşanan yükselişler vatandaşın beyaz et taleplerini artırıyor. İddialara göre kırmızı et fiyatları ile ilgili de düzenlemeler devam ediyor ve Kurban Bayramı sonrasında et sürümünün artmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor. 

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