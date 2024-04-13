Bedavaya arsa sahibi olabilirsiniz! Hızlı olan en iyi yerden bedava arsayı kapacak

Amerika’da, demografik canlanmayı teşvik etmek amacıyla, bazı eyaletlerde yerleşimi artırmak için arazi dağıtımı yapılıyor. Business Insider gibi önde gelen yayın organları, çeşitli eyaletlerde bu tür teşviklerin uygulamaya konulduğunu duyurdu ve bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilecek bölgeleri belirledi.





Bu yeni uygulama çerçevesinde, seçilen eyaletlerde vatandaşlara maliyetsiz araziler tahsis ediliyor ve bu arazilere ev inşa etme şartı getiriliyor. Diğer yandan, bazı bölgeler yeni gelenlere nakit olarak 10 bin dolar sunuyor veya çocuk bakım desteği gibi teşviklerle nüfus artışını hedefliyor. Ayrıca, ücretsiz verilen arazilerde inşaat için düşük maliyetli krediler ve diğer finansal avantajlar da sağlanıyor.

Orta Batı’daki düşük nüfuslu kasabalarda, nüfusu artırmak için benzersiz yöntemler uygulanıyor.

ELWOOD, NEBRASKA

Elwood, Nebraska’daki yerel ticaret odası, yaklaşık 1150 metrekare büyüklüğünde arsaları bedelsiz olarak sunuyor. Bu arsaları alacak bireylerin, arazi üzerine bir ev inşa etmeleri ve bu evde ikamet etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Arsayı talep edenlerden 500 dolarlık bir depozito alınıyor ve ev tamamlandığında bu tutar geri ödeniyor. Ayrıca, inşaat sürecinde maliyetleri hafifletmek için çeşitli finansal destekler de sunuluyor.





LINCOLN, KANSAS

Lincoln, Kansas’ta, nüfusu 1200 olan bu kasabada, ev inşa etme koşuluyla arsa dağıtımı yapılıyor. Yetkililer, tek katlı bağımsız evler için en az 130 metrekare büyüklüğünde olması gerektiğini, iki katlı evler içinse bu minimum metrekarenin daha fazla olacağını belirtiyor.

MANILLA, IOWA

Manilla, Iowa’da ise, Des Moines’in batısında konumlanan bu kasabada, şartlı olarak arsa veriliyor. Yerel yönetim, arsa alacak kişilerin ev inşa etmelerinin zorunlu olduğunu ve ayrıca birçok vergi ve harçtan muafiyet sağlanacağını açıkladı. Şu anda altı arsa daha verilmek üzereyken, 22 arsada evlerin inşası tamamlanmış durumda.

MANKATO, KANSAS

Mankato, Kansas’ta, toplam 26 adet arsa, belirli şartlar altında ücretsiz olarak sunulmakta. Ticaret odası tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa sahibi olmak isteyenler öncelikle bir mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatı başarıyla geçenler, en az 111 metrekare büyüklüğünde bir ev inşa etmekle yükümlü oluyorlar ve bu inşaatın altı ay içerisinde başlaması gerekiyor.





MONESSEN, PENNSYLVANIA

Monessen, Pennsylvania’da, 2010-2020 yılları arasında nüfusunun %10’unu kaybetmiş olması nedeniyle, nüfusu canlandırmak için yeni bir program başlatıldı. Resmi raporlara göre, evlerin %10’u terk edilmiş durumda ve bu evlerin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Evleri alacak kişilere, vergi indirimleri ve ödeme kolaylıkları gibi teşvikler sunulurken, mülk sahipleriyle iletişime geçmek gerekiyor.