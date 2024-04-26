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Beklenen indirim müjdelendi! Artık 2 TL'ye satılacak

Yılbaşından sonra maliyet artışları nedeniyle ekmek fiyatları yeniden güncellendi. Halk ekmek fiyatlarının düşmesinin ardından Sivas'tan müjdeli haber geldi. Şu anda bir somun ekmeğin fiyatı sadece 2 TL.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:06
Beklenen indirim müjdelendi! Artık 2 TL'ye satılacak

Artan maliyetler nedeniyle ekmeğin fiyatı her geçen gün artarken bu indirim haberi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Ekmeğin fiyatı genelde 7,5 TL olsa da bazı yerlerde 5 TL'ye kadar düşebiliyor. Ancak bir somun ekmeğin fiyatının 2 TL olması geçici bile olsa vatandaşları mutlu etti.

"Hijyenik ekmek birinci önceliğimizdir"

200 gram ekmek fiyatının 2 TL'ye indirilmesi hakkında konuşan firma müdürü asıl amacın hijyenik ekmek satılması olduğunu açıkladı. Yetkili, ülke genelinde fırınlardaki kötü yönetimin ekmek fiyatlarında artışa yol açtığına dikkat çekerek, talebin değerlendirilmesi durumunda fiyatların artırılmayacağını söyledi.

sivas somun ekmeğin fiyatı sadece 2 TL

"Halk ucuz, kaliteli ekmeğe dikkat ediyor"

Şu anda ekmeğin artan fiyatları rekabet yarattı ve halk, daha düşük fiyata daha kaliteli ekmek alma umuduyla farklı şirketlere yöneliyor. Sivas'taki bu indirim hem halk hem de fırıncılar açısından büyük bir değişim anlamına gelebilirken, benzer uygulamaların ise ülke genelinde yaygınlaşması beklenmekte. Ekmek fiyatlarındaki bu indirim insanların yüzünü güldürse de hijyen ve kalite gibi önemli faktörlerin ön planda olduğunu da gösteriyor. Fırınlar arasındaki rekabet arttıkça tüketiciler daha iyi hizmetle birlikte ürünlere de erişebilecek.

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