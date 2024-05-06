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Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün fiyatındaki dalgalanmalar sonucunda, benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatları da sürekli olarak indirim ve artış haberleriyle değişiklik göstermekte. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları hakkında son durum...

Yayın Tarihi: 06.05.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:14
Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent ham petrolünün fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. İşte son durum...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA GÜNCELLEME

• Benzin fiyatlarına 28 kuruşluk bir artış yapıldı.

• Motorin fiyatları 26 kuruş yükseltildi.

LPG FİYATLARINDA İNDİRİM

• LPG fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulandı.

LPG

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN POMPAYA YANSIMASI

• Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL’DAKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzinin litre fiyatı: 43,65 TL

• Motorinin litre fiyatı: 41,07 TL

• LPG’nin litre fiyatı: 22,47 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA METODU

• Türkiye’de, benzin ve motorin fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı eklenerek ve KDV hariç olacak şekilde hesaplanıyor.

• Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor ve belirli bir fiyat değişim aralığında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

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