Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent ham petrolünün fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. İşte son durum...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA GÜNCELLEME
• Benzin fiyatlarına 28 kuruşluk bir artış yapıldı.
• Motorin fiyatları 26 kuruş yükseltildi.
LPG FİYATLARINDA İNDİRİM
• LPG fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulandı.
FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN POMPAYA YANSIMASI
• Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İSTANBUL’DAKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
• Benzinin litre fiyatı: 43,65 TL
• Motorinin litre fiyatı: 41,07 TL
• LPG’nin litre fiyatı: 22,47 TL
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA METODU
• Türkiye’de, benzin ve motorin fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı eklenerek ve KDV hariç olacak şekilde hesaplanıyor.
• Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor ve belirli bir fiyat değişim aralığında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.