Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün fiyatındaki dalgalanmalar sonucunda, benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatları da sürekli olarak indirim ve artış haberleriyle değişiklik göstermekte. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları hakkında son durum...