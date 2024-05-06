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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ortalığı karıştırdı! Müjdat Gezen olayına sert tepki

Kızılcık Şerbeti yapımcısından Müjdat Gezen'e şok eden yanıt! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:40
Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ortalığı karıştırdı! Müjdat Gezen olayına sert tepki

Dizi yapımcısı iddialara sessiz kalmadı! Sosyal medya hesabından yanıt verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPIMCIDAN MÜJDAT GEZEN'E YANIT

Müjdat Gezen YouTube platformunda yayınlanan Bizim Ev isimli programda reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu. Gezen, dizi çalışanlarının dizinin sonlanmasını istediğini söyledi ve Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör gecikmeden iddiaları yanıtladı. 

yapımcı sessizliğini bozdu

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'ta konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Yaşını başını alan oyuncuların YouTube programlarında Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve senaryosu ile ilgili dedikodu yapması hiç hoş değil. Daha güçlü devam edeceğiz, kimse merak etmesin.' 

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