Belçika'dan Acil Durum Çantası Hazırlama Tavsiyesi

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, olası savaş veya kriz durumlarında kullanılmak üzere halkı acil durum çantası hazırlamaya çağırdı. Bu tavsiye, Avrupa'daki güvenlik durumundaki değişiklikler ve Rusya ile yaşanan savaş tehdidi üzerine yapılmış bir öneri olarak öne çıkıyor.

Acil Durum Çantasında Bulunması Gerekenler

Ulusal Kriz Merkezi'nin önerileri doğrultusunda, evlerde acil durum çantası bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Bu çantanın içeriğinde bulunması gereken temel malzemeler arasında:

Bandaj, yara bandı, kompres

Makas, cımbız, çengelli iğne

Ağrı kesici ve dezenfektan

Şişe su, taşınabilir batarya, şarj cihazı

Kimlik ve sigorta sözleşmelerinin kopyaları

Dinamolu el feneri, yedek pil, pilli radyo

Çakmak veya kibrit, çok işlevli çakı

Ayrıca, çocuklu ailelerin çantalarına oyuncak koyması, çantanın evde herkesin bildiği bir yerde saklanması ve içeriğinin düzenli olarak kontrol edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

Uluslararası Güvenlik İhlalleri Üzerine Açıklamalar

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın önümüzdeki 4-5 yıl içinde risklere karşı yeterince hazırlıklı olmadığını belirtti. Rutte, savaş dönemi zihniyetine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, geçtiğimiz hafta Hollandalı bankalar da jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit bulundurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.