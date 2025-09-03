DOLAR
Belçika'dan Türkiye'ye Ekonomik Misyon: Brüksel'den İstanbul, Eskişehir, Emirdağ (20-23 Ekim)

hub.brussels, 20-23 Ekim'de Brüksel'den İstanbul, Eskişehir ve Emirdağ'a ekonomik misyon düzenliyor; MÜSİAD ve Belçika şirketlerine yatırım fırsatları sunacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:26
Belçika'dan Türkiye'ye Ekonomik Misyon (20-23 Ekim)

Brüksel'den İstanbul, Eskişehir ve Emirdağ'a stratejik ziyaret

Brüksel Bölgesel Yatırım ve Destek Ajansı (hub.brussels) 20-23 Ekim tarihlerinde Brüksel'den İstanbul, Eskişehir ve Emirdağ'a yönelik stratejik ve çok yönlü bir ekonomik misyon düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamada, misyonun Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığı ve İstanbul ile hızla gelişen Eskişehir ve Emirdağ'da yatırım yapmak isteyen Belçika şirketlerine fırsatlar sunacağı vurgulandı.

Misyonun partnerleri arasında yer alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ise Belçika'dan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verdi: "Bu misyona, Belçika'nın Brüksel, Valon ve Flaman bölgelerinden şirketler katılabilmektedir. Böylece Belçika iş dünyasının tümünü kapsayan geniş bir platformda Türkiye ile yeni işbirliği fırsatları geliştirilecektir."

Açıklamada ayrıca, misyonun iki ülkenin iş dünyası arasında yeni köprüler kurulmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, şu değerlendirme paylaşıldı: "Özellikle Emirdağ ve Eskişehir, Belçika'daki Türk toplumunun kalbi sayılmaktadır. Bugün Brüksel'de yaşayan Türk kökenli vatandaşların yaklaşık %80'i bu bölgelerden gelmektedir. Bu nedenle söz konusu misyon, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir boyut da taşımaktadır."

