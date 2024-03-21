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Benzin yeni zamlarla rekor fiyata ulaştı

Döviz kuru ve brent petrol fiyatının artışı ile birlikte, akaryakıta da zam geldi. Yapılan zam sonrası benzin fiyatları rekor fiyata ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:19
Benzin yeni zamlarla rekor fiyata ulaştı

Bir yandan döviz kuru, diğer yandan ise pertol fiyatlarındaki artışlar, ülkemizde de akaryakıt zamları ile kendini gösteriyor. 21 Mart itibari ile benzin ve motorine zam yapıldı. Brent petrol fiyatının 86.47 doları aşması ile birlikte, hem benzinde hem de motorin de artışa gidildi. Alınan yeni kararla birlikte benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Yapılan zamlarla birlikte, benzin ve motorinin litre fiyatları güncellendi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 43.44 TL, motorinin litre fiyatı ise 43.02 TL oldu.

Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 42.86 TL’ye çıkarken, motorin litre fiyatı da 42.73 TL olarak görülüyor. İzmir’de benzin litre fiyatı 44.41 TL’ye, motorin litre fiyatı da 44.05 TL’ye yükseldi.

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