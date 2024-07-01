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Berber ve kuaförlere yeni düzenleme! Haftanın bir günü kapalı olacak...

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olmasına ilişkin yeni uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu karara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:41
Berber ve kuaförlere yeni düzenleme! Haftanın bir günü kapalı olacak...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşlarından gelen talep ve önerilerin titizlikle değerlendirildiği ve 18 Ağustos 2022 tarihinde alınan karar doğrultusunda, ülke genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kapalı olacak günün her ilin sektörel yapısı, işletme profili ve tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlendiği ifade edildi. Bu süreçte sektörün geniş katılımı sağlanarak kapalı olunacak günlerin belirlendiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başlamış olup, işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmaması durumunda Bakanlık tarafından idari yaptırım uygulanacaktır" denildi.

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