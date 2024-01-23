Beş litrelik teneke yağ 194 TL’ye, tuvalet kağıdı 144 TL’ye düşüyor! O market duyurdu

İstanbul ve Ankara’da şubeleri olan Çetinkaya marketlerden müşterilerinin yüzlerini güldürecek kampanyalar peş peşe duyuruldu. Yeni yayınlamış olduğu 16 31 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloguyla ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, toz şeker, tost peyniri, sucuk, salam, beyaz peynir, kaşar peynir, süzme peynir, ayran, yoğurt, zeytin, tereyağı, bal gibi ürünleri oldukça uygun fiyatlara satışa çıkardı. İşte Çetinkaya marketlerin sudan fiyatlara satışa çıkardığı temel gıda ürünlerinin yer aldığı 16 31 Ocak 2024 aktüel katalogu...

TENEKE AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE 194 TL’DEN SATIŞTA

Çetinkaya marketler Ankara ve İstanbul’da olan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. 16 31 Ocak aktüel kataloğunu yayınlayan Çetinkaya marketler, kayıtlı müşterilere indirimli şekilde ayçiçek yağı satışı gerçekleştireceği duyurdu. Biryağ markasının beş litrelik teneke yağını 194,90 TL’ye satışa çıkartan Çetinkaya marketlerden bu ürünü 31 Ocak tarihine kadar uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz.

Teneke yağın yanı sıra tost peyniri 174,99 TL, beş kilogramlık toz şeker 144,75 TL, hindi salam 12,90 TL, Fermente doğal Kangal sucuk kilogram 394,99 TL, beyaz peynir yarım yağlı kg 114,90 TL, tost peynir kilogram 204,99 TL, Murat bey taze kaşar 300 gr 98,90 TL, Murat bey sürmeli taze peynir 400 gr 72,90 TL’ye satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra ayran, yoğurt, günlük süt, kefir, kaymaklı kaymaksız yoğurtlar uygun fiyatlarla Çetinkaya marketlerde satışta olacak.

MEGA 40’LI TUVALET KAĞIDI 144,99 TL’YE SATIŞA ÇIKARTILDI

Çetinkaya marketlerin duyurmuş olduğu 16 31 Ocak aktüel kataloğunda bir diğer göze çarpan ürün ise Drop marka tuvalet kağıdı oldu. Drop marka tuvalet kağıdının mega boyu 40'lısı 144,99 TL’ye satışa çıkartıldı. Kayıtlı müşteri indirimine özel olarak satışa çıkartılmış bu ürün sayesinde vatandaşlar oldukça uygun fiyatlara tuvalet kağıtlarını alıp stoklayabilecek. Sizlerde eğer birbirinden uygun fiyatlara alışveriş yapmak istiyorsanız ve Ankara’ya da İstanbul’da bulunuyorsunuz muhakkak Çetinkaya marketlerin 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğundan yararlanmalısınız!



















