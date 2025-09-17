BESD-BİR: 'Bütün piliç fiyatı 120 TL' iddiası gerçeği yansıtmıyor

BESD-BİR: Haberlerde yer alan 120 TL iddiası gerçek dışı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), son dönemde gündeme gelen "bütün piliç fiyatlarının 120 liraya ulaştığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Açıklamada, market raflarında 1 kilogram bütün piliç etinin 79-85 lira arasında satıldığı belirtildi.

Açıklamada, market fiyatları esas alındığında Türkiye'de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, karşılaştırma için ABD'de bu fiyatın 3 doların üzerinde, Almanya'da ise 5,56 avroya karşılık geldiği ifade edildi.

Tüketim verileri ve sektör değerlendirmesi

BESD-BİR açıklamasında, TÜİK ve ihracatçı birlikleri verilerine göre kişi başı piliç eti tüketiminin 2023'te 22,7 kg, 2024'te 26 kg ve bu yılın ilk 6 ayında 27,5 kg olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Bu verilerin, tüketicilerin piliç etine olan ilgisi ve güveninin arttığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, tavuk bonfileyle ilgili fiyat iddialarına da değinilerek, indirim marketleri ve süpermarketlerin internet sitelerindeki araştırmalarla bonfile fiyatlarının 215 lira seviyelerinde satıldığının görülebileceği belirtildi.

Enflasyon ve sektörün durumu

BESD-BİR, Ocak 2024 - Ağustos 2025 dönemine ilişkin TÜİK verilerine atıfta bulunarak, bu dönemde gıda enflasyonunun %59,83 olurken piliç etinde enflasyonun %14 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, son 25 senede sektörün gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Türkiye'nin piliç etinde kendine yeter hâle geldiği, önemli ihracat yapıldığı, tam entegre yapı ile dünyayla rekabet edilebildiği ve istihdam ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlandığı kaydedildi.

Sektörün yatırımlarla büyümeye devam ettiği ve tüketici güveni ile talebin sürdüğü ifadeleri açıklamada öne çıkan diğer noktalar arasında yer aldı.

