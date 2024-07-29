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Betonart Mimarlık Yaz Okulu Polisan Yapıkim Sponsorluğunda Gerçekleşti

Polisan Yapıkim'in desteğiyle düzenlenen Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Isparta'da başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:11
Betonart Mimarlık Yaz Okulu Polisan Yapıkim Sponsorluğunda Gerçekleşti

Betonart Mimarlık Yaz Okulu Başarıyla Tamamlandı

Polisan Yapıkim'in gümüş sponsorluğunda, 20. Betonart Mimarlık Yaz Okulu, Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, TürkÇimento tarafından 2002 yılından bu yana düzenleniyor.

Öğrenciler Teorik ve Pratik Eğitim Aldı

Yaz okuluna, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarında eğitim gören 18 öğrenci katıldı. Katılımcılar, beton malzemeyi hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular.

Etkinlik Sırasında Sertifikalar Dağıtıldı

Öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin sergilendiği etkinlik, sertifika dağıtımıyla son buldu. Katılımcılara küratörlerin, moderatörlerin ve öğretmenlerin de bulunduğu bir törenle plaket takdim edildi.

Polisan Yapıkim'den Vurucu Açıklamalar

Polisan Yapıkim Teknoloji Müdürü Mahmut Ali Öncel, etkinliğin sektöre katkısının büyük olduğunu belirterek şöyle söyledi: "Betonart Mimarlık Yaz Okulu, beton sektöründe yenilikçi fikirlerin, en son teknolojilerin ve endüstrinin geleceğini şekillendirecek projelerin buluştuğu önemli bir platform. Bu etkinlik bizler için ilham verici bir fırsat sunuyor. 60 yıllık tecrübemizle sektöre katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek sektörün gelişimine katkıda bulunma hedefindeyiz."

Polisan Yapıkim'in gümüş sponsorluğunda, Betonart Mimarlık Yaz Okulu"nun 20'ncisi Isparta'da...

Polisan Yapıkim'in gümüş sponsorluğunda, Betonart Mimarlık Yaz Okulu"nun 20'ncisi Isparta'da gerçekleştirildi. TürkÇimento'nun 2002'den itibaren mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlediği "Betonart Mimarlık Yaz Okulu"nun 20'ncisi Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı.

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