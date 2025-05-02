Datça'da Turfanda Patates Hasadı Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates hasadı, sabah erken saatlerden itibaren tarlalarda devam ediyor. Üreticiler, traktör yardımıyla toprağı kazıp çıkardıkları patatesleri özenle toplayarak selelere aktarıyor. Bu taze ürünler, ülke genelinde tüketicilere ulaşacak.

Üreticilerden Yüksek Verim Beklentisi

Patates üreticisi Hasan Harıpcı, Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin Datça'da yetiştiğini belirtti. Datça'nın deniz kenarında toplam 25 dönüm alana patates ektiklerini vurgulayan Harıpcı, "Bu yılki mahsulümüzden memnunuz. Dönümde 4-5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Günlük olarak üç araba patatesi Denizli ve İzmir’deki hallere gönderiyoruz. Hasat, mayıs sonuna kadar devam edecek," ifadelerini kullandı.

Toptancılar Taze Ürünleri İzmir’e Taşıyor

İzmir'den patatesleri almak için Datça’ya gelen toptancı İsmail Güler, taze turfanda patatesleri tarladan alarak İzmir'e götürdüklerini ve burada satışa sunduklarını aktardı.

Datça'da şu an için yaklaşık 2 bin dönümlük bir alanda patates üretimi yapılmakta. Üreticiler, bu yılki verimlilikle birlikte pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates üretimi yapılan tarlalarda hasat yapılıyor. Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen üreticiler, traktör yardımıyla sökümünü yaptıkları patatesleri topraktan arındırıp selelere alıyor. Ürünler, buradan ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates üretimi yapılan tarlalarda hasat yapılıyor. Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen üreticiler, traktör yardımıyla sökümünü yaptıkları patatesleri topraktan arındırıp selelere alıyor. Ürünler, buradan ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.