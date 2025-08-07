Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Bilişim 500 Araştırması Sonuçları Grand Pera'da Açıkladı

Bu yıl ''Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması'' sonuçları, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Etkinlik, Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe'nin yaptığı törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca gibi birçok sektör profesyoneli katıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, 4 ana kategoride birinci olan şirketlere ödüller verildi. Ayrıca, “25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri”, “35 Yıl Emek Ödülleri”, “50 Yıl Emek Ödülü” ve “BThaber Özel Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Türkiye'nin Bilişim Zirvesi

Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre, bilişim sektörünün zirvesinde bu yıl yine Turkcell yer alırken, Türk Telekom ikinci ve Vodafone üçüncü oldu.

Özel Ödüllerle Desteklenen Başarılar

Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri'nde; yılın AR-GE Yatırımı birincisi Logo Yazılım, yılın Yapay Zeka kategori birincisi Deeptech seçildi. Diğer ödülleri ise Türk Telekom, Intertech, Karel, TP ve Havelsan aldı.

Gelişen Gelir Oranları

BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam gelirinin bir önceki yıla göre %56 artarak 1,1 trilyon liraya ulaştığını duyurdu. Bu durum, özellikle 90 şirketin %100'ün üzerinde gelir artışı sağlaması ile dikkat çekti.

Teknolojinin Geleceği Üzerine Vurgular

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, teknolojinin insan hayatındaki önemine ve üst düzey mühendislik yeteneğine dikkat çekerek, kültürel değişimlerin gerekliliğini vurguladı. Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Türkiye'nin bilişim ihracatındaki başarısını paylaştı ve gelecekte daha büyük potansiyel taşıdığını belirtti.

Kadın Bilişimciler Unutulmadı

Ödül töreninde 25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri Emine Korkmaz, Arzu Batur Yalçınkaya, Fulya Bıçak Muştu gibi isimlere verildi. 35 Yıl Emek Ödülleri ise Okan Şengül, Neslihan Aksun ve Gürkan Sel gibi kişilere takdim edildi.

