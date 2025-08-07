DOLAR
40,63 -0,12%
EURO
47,38 -0,2%
ALTIN
4.447,15 -0,3%
BITCOIN
4.767.708,56 -0,14%

Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Bilişim sektörünün zirvesinin belirlendiği Bilişim 500 Araştırması sonuçları, ödül töreni ile duyuruldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:43
Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Bilişim 500 Araştırması Sonuçları Grand Pera'da Açıkladı

Bu yıl ''Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması'' sonuçları, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Etkinlik, Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe'nin yaptığı törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca gibi birçok sektör profesyoneli katıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, 4 ana kategoride birinci olan şirketlere ödüller verildi. Ayrıca, “25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri”, “35 Yıl Emek Ödülleri”, “50 Yıl Emek Ödülü” ve “BThaber Özel Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Türkiye'nin Bilişim Zirvesi

Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre, bilişim sektörünün zirvesinde bu yıl yine Turkcell yer alırken, Türk Telekom ikinci ve Vodafone üçüncü oldu.

Özel Ödüllerle Desteklenen Başarılar

Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri'nde; yılın AR-GE Yatırımı birincisi Logo Yazılım, yılın Yapay Zeka kategori birincisi Deeptech seçildi. Diğer ödülleri ise Türk Telekom, Intertech, Karel, TP ve Havelsan aldı.

Gelişen Gelir Oranları

BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam gelirinin bir önceki yıla göre %56 artarak 1,1 trilyon liraya ulaştığını duyurdu. Bu durum, özellikle 90 şirketin %100'ün üzerinde gelir artışı sağlaması ile dikkat çekti.

Teknolojinin Geleceği Üzerine Vurgular

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, teknolojinin insan hayatındaki önemine ve üst düzey mühendislik yeteneğine dikkat çekerek, kültürel değişimlerin gerekliliğini vurguladı. Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Türkiye'nin bilişim ihracatındaki başarısını paylaştı ve gelecekte daha büyük potansiyel taşıdığını belirtti.

Kadın Bilişimciler Unutulmadı

Ödül töreninde 25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri Emine Korkmaz, Arzu Batur Yalçınkaya, Fulya Bıçak Muştu gibi isimlere verildi. 35 Yıl Emek Ödülleri ise Okan Şengül, Neslihan Aksun ve Gürkan Sel gibi kişilere takdim edildi.

"Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın sonuçları, "Bakış Açını Değiştir"...

"Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın sonuçları, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla Grand Pera Tarihi Emek Sineması’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törene katılarak konuşma yaptı.

"Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın sonuçları, "Bakış Açını Değiştir"...

"Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın sonuçları, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla Grand Pera Tarihi Emek Sineması’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törene katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı
2
Hong Kong Piyasaları Şubat Ayında Sert Yükseliş Gösterdi
3
ABD İmalat Sanayi PMI Şubatta Beklentileri Aştı
4
Şanlıurfa'da 2 Jeotermal Kaynak Arama İhaleye Çıkıyor
5
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıkladı
6
New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Dow Jones ve Bitcoin Rekor Kırdı
7
Parasını bankaya koyan 42 bin TL maaşa bağlanıyor! Bankalarda mevduat faizi fırsatı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi