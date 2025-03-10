BioNTech Kovid-19 Aşısı Talep Düşüşüyle 665,3 Milyon Avro Zarar Açıkladı

BioNTech'ten Şok Rapor: Zarar Açıklaması

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesi sonucunda 665,3 milyon avro zarar açıkladı. Şirket, 2024'ün son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal raporunu yayımladı.

Karlılık Düşüşü

2023 yılında 930,3 milyon avro net kar elde eden BioNTech, geçen yıl ilk kez bir mali yılda kar edemeyerek 665,3 milyon avro net zarar ile kapattı. Şirketin geliri de geçen yıl bir önceki yıla göre %27 azalarak 2 milyar 751 milyon avro seviyesine geriledi. 2023'te bu rakam 3 milyar 819 milyon avro olarak kaydedilmişti.

Hisse Başına Zarar

2023’te hisse başına 3,83 avro net kar elde eden şirket, 2024’te 2,77 avro zarar açıklayarak yatırımcıları üzerken, gelir kaybının sebebi olarak Kovid-19 aşılarından edinilen gelirlerin azalması gösterildi.

İşbirliği ve Düşen Gelirler

Yapılan açıklamada, “BioNTech'in ortaklarından Pfizer Inc. tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış; bu da genel gelirleri olumsuz etkilemiştir” denildi.

Gelecek Hedefleri

BioNTech, 2024’te 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yüksek zarar ve düşen satışlara rağmen, şirkette yeni kanser ilaçları geliştirmek için yeterli kaynak olduğu vurgulandı. Şirketin 2024 sonunda toplamda 17,4 milyar avro nakit ve menkul kıymeti bulunacak.

Yatırım ve Gelişmeler

BioNTech, 2023 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarını 1,78 milyar avrodan 2,25 milyar avroya yükseltti. CEO Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere yönelik yeni ilaçlar geliştirmekte önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve 2025'te birçok önemli veri güncellemesi yapılacağını açıkladı. Şirket, geleneksel Kovid-19 odaklı çalışmalarını bırakıp kanser tedavisi üzerine yoğunlaşmayı planlıyor; ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.