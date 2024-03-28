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Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere, dul ve yetimlere yönelik bayram ikramiyelerinde önemli bir artış yaşandı. İkramiye tutarı 2 bin Türk Lirası seviyesinden 3 bin Türk Lirası'na yükseltildi. Yeni emekli olacaklar da bu kazançtan yararlanacaklar. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.03.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 23:06
Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

Emekli olmak isteyenler ve mevcut emekliler için müjdeli bir haber var! Bayram ikramiyesi tutarı 2 bin Türk Lirası'ndan 3 bin Türk Lirası'na yükseltildi ve bu ikramiyeden faydalanacak kişilerin detayları netleşti.

Bu yükseltilen ikramiye kapsamında, emekli adaylarının Mart ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 10 Nisan ile 16 Haziran arasında yapılacak olan başvurular, 2023 yılı içinde iki bayram ikramiyesinden yararlanma hakkı sağlayacak. Ancak Haziran ayından sonra başvuru yapanlar, gelecek yılın ikramiye döneminden faydalanabilecekler.

Bu süreçte, belirlenen tarih aralıklarına dikkat ederek başvurularınızı yapmayı unutmayın. Mart ayının sonuna kadar başvuru yaparak, 10 Nisan ve 16 Haziran öncesinde ikramiyenizi alabilirsiniz. Ayrıca, gelecek yıl için plan yapanlar da Haziran'dan sonraki dönemde başvurularını tamamlayarak haklarını elde edebilirler.


EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYE MÜJDESİ!

Bu yükseltilen ikramiye kapsamında, emekli adaylarının Mart ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 10 Nisan ile 16 Haziran arasında yapılacak olan başvurular, 2023 yılı içinde iki bayram ikramiyesinden yararlanma hakkı sağlayacak. Anca
Bayram ikramiyesinin ödeme tarihinin erkene alınması, hak sahipliğini hiçbir şekilde etkilemeyecek. Mart ayının sonuna kadar başvuru yapanlar, Nisan ayında bağlanacak aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alabilecekler.

Süresinde başvuru yapan herkes, emeklilik şartlarını tamamlayanlar da dahil olmak üzere, ilk ikramiyeyi alma hakkına sahip olacaklar. Başvuruların süresi ve aylık bağlama işlemleri, ikramiye ödemeleriyle eş zamanlı olarak değerlendirilecek.

Ayrıca, aylık alımına hak kazanılan tarihin ayın son günü hafta sonuna denk gelmesi durumunda, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular geçerli sayılacak. Bu uygulama sayesinde, hafta sonu dahi olsa yapılan başvurular, o ay içinde yapılmış olarak kabul edilecek.

Bu yeni düzenleme, emeklilik sürecinde olan veya yakın zamanda emekli olacak bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Hem hak sahiplerinin güvencesi sağlanıyor hem de başvuru süreçlerinde esneklik sağlanarak herkesin hakkı korunuyor.

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