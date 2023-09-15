Bir halka arza daha SPK'dan onay çıktı

SPK bu şirketin de halka arzına onay verdi! Yatırımcılar heyecanla o günü bekliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPK HALKA ARZI ONAYLADI

SPK tarafından yapılan son açıklamalara göre DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat pay başına 10.24 TL'den halka arza girecek. Aynı zamanda Sanko Pazarlama İthalat İhracat 45 milyon TL, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 75 milyon TL, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 milyar 232 milyon 500 bin TL tutarında bedelsiz sermaye artırım başvurusuna da onay aldı. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji 900 milyon TL, Türk Telekom 5 milyar TL, MLP Sağlık Hizmetleri 1.5 milyar TL, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret 300 milyon TL, Sefine Denizcilik ve Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret 1 milyar TL, Garanti BBVA 57 milyar TL, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi 2.5 milyar TL, Pınar Entegre Et ve Un Sanayi 800 milyon TL, Ünlü Menkul Değerler 600 milyon TL, Türkiye İhracat Kredi Bankası 3 milyar dolar, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding 200 milyon TL, Akbank 4 milyar dolar, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği 516 milyon 925 bin 706 dolar borçlanma aracı başvurusu da SPK tarafından onaylandı. SPK tarafından Garanti BBVA payında 31 Temmuz tarihi vadesi olan GABAB varant piyasasında yapılan işlemlerle ilgili araştırmalar sonrasında 257 kişiye 656.38 TL idari para cezası verildi.





Atlantis Yatırım Holding AŞ payı ile ilgili işlemler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 8 kişi ile ilgili de suç duyurusunda bulunuldu ve Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda bu kişilere 2 sene işlem yapma yasağı getirildi. Aynı zamanda izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde olan 1 kişi hakkında da suç duyurusu yapıldı ve 5 sene süreyle Sermaye Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı iptal edildi. 44 internet sitesine de erişim engeli getirildi. Borsa İstanbul'da 30 yaş altında hesap açan yerli yatırımcıların sayısı iki ay sürede 728 bin artışa geçti ve Ağustos ayı sonundan itibaren 1 milyon 635 bine yükselmiş oldu. 2022 senesinde Ağustos ayında 30 yaş altı hesabı olan yatırımcıların sayısı 417 binken günümüzde dört kat artmış oldu. Bir senelik artış oranı yüzde 292 olarak belirlendi. Belirlenen dönemlerde portföy değerinde yüzde 164 oranında artış ve 3 trilyon 928 milyar TL yükseliş yaşandı. Rakamın yüzde 79 oranı 1 milyon TL üstü portföye sahip olan yatırımcıların elinde toplanmış oldu. Yani borsanın yüzde 79 oranı 199 bin kişinin elinde birikmiş oldu. Yatırımcı sayısı 1 milyon 161 bin yatırımcı ve 1001-5000 TL arasında toplanmış oldu. Yaşanan kur artışları, TL değer kaybı ve enflasyon sebebiyle vatandaşlar nakitlerini korumak için alternatif yol arıyor ve yatırımcıların borsa ilgisi günden güne artıyor. Halka arz son senelerde artmaya başladı ve vatandaşlar da borsaya akın etmeye başladı. Uzmanlar borsa ile ilgili sık sık risk uyarılarında bulunmaya devam ediyor. Büyük yatırımcılar veriye ulaşım ve profesyonel portföy yöneticileri sebebiyle küçük yatırımcılara oranla daha büyük kazanç elde ediyor. Ünlü Ekonomist Devrim Akyıl borsanın 8 bin 400 puana kadar yükseldiğini ancak 7 bin 500 puanları beklediğini belirtti. Akyıl borsa yatırımcılarına da uyarı yaptı ve önümüzdeki dönemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. KKM zorunlu karşılık oranının yükselmesinin borsaya negatif etki etmesi bekleniyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.