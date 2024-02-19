Birikimlerini yastık altı yapanlar bu fırsatı kaçırmayacak! 4.056 TL teminat bedeliyle 930 metrekarelik bahçe satılık

Yastık altına birikim yapmayı seven vatandaşlara müjde dolu haber Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından verildi. 4056 TL teminat bedeli ile 67.600 TL başlangıç bedeli bahçe satışa çıkartıldı. Çorum merkezde Acıpınar Mahallesi’nde satışa çıkartılmış olan 930 metrekarelik bu bahçe üstelik krediye de uygun. İşte Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından adeta büyük bir fırsat olarak satışta olan yeni taşınmaz satışının detayları…

67.600 TL’YE ÇORUM’UN MERKEZİNDE ARSA SAHİBİ OLACAKSINIZ

Çorum'un merkezinde arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu ilanı kesinlikle gözden kaçırmamalı. Başlangıç bedeli 67.600 TL olan 930 metrekarelik arsa satışı için ilk teklif 67.600 TL olarak verildi. Ziraat Bankası tarafından belirlenen minimum 1.000 TL’lik artış göze alınarak teklifte bulunmak isteyen vatandaşlar 68.600 TL olarak tekliflerini ilettikleri takdirde; son 3 gün kalan bahçe satışına herhangi bir teklif gelmezse 930 metrekarelik bahçenin sahibi olabilecekler. Merkez ilçesi Acıpınar Köyü Değirmenözü Mevkiinde satışa çıkartılan bu bahçe için ilgili şube ise Çorum olarak belirtildi. Müstakil parsel tapu durumuyla satışa çıkartılan bu bahçe kesinlikle Çorum’da bahçe sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat niteliğini taşıyor.