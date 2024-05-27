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Birleşik Kamu-İş: Yoksulluk sınırı 60 bin TL'ye açlık sınırı ise 20 bin TL'ye yaklaştı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun yapmış olduğu araştırmaya göre, Mayıs ayında açlık sınırı 19 bin 926 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 59 bin 353 TL’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:15
Birleşik Kamu-İş: Yoksulluk sınırı 60 bin TL'ye açlık sınırı ise 20 bin TL'ye yaklaştı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken miktarı araştırdı. Mayıs ayı için yapılan yoksulluk ve açlık sınırı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin ayında açlık sınırı 19 bin 926 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 59 bin 353 TL’ye çıktı.

Elde edilen verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yoksulluk sınırı bin 148 TL miktarında arttı. Diğer yandan açlık sınırında önceki yıla göre 8 bin 116 TL, yoksulluk sınırında ise 28 bin 201 TL miktarında bir artış yaşandı.

Gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli görülen miktar ise 39 bin 426 TL olarak açıklandı. Gıda dışı harcamalarda, 2024’ün ilk 5 ayındaki artış 9 bin 72 TL olarak ifade edildi.

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