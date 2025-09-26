BIST 100 %1,99 Düştü — Bankacılık ve Holding Endeksleri Sert Geriledi

BIST 100, günü %1,99 kayıpla 11.151,20 puandan tamamladı; işlem hacmi 143,3 milyar TL. Bankacılık ve holding endeksleri günü düşüşle kapattı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:29
BIST 100 Günü Satıcılı Seyirle Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puan seviyesinden kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 226,36 puan geriledi.

Toplam işlem hacmi 143,3 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 2,99, holding endeksi yüzde 2,47 ekside işlem gördü.

Sektörlerde Farklı Görünümler

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,60 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel Veri Akışı ve Yatırımcı Beklentileri

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Bu gelişmeler ışığında BIST 100, haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistlerin Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin; yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek; 11.300 ve 11.400 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

