BIST 100, Altın ve Döviz: Haftalık Yatırım Araçları Performansı

BIST 100 haftayı yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05'ten kapatırken; gram altın yüzde 3,20, avro/TL yüzde 0,74, dolar/TL yüzde 0,33 prim yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:25
Haftalık Piyasa Özeti

orsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti. Altın ve döviz tarafında ise yükselişler dikkat çekti.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, en düşük 11,262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 11.288,05 puandan tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 365 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,19 artarak 7 bin 600 liraya yükseldi.

Döviz

Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 artışla 41,1510 liraya, avro yüzde 0,74 yükselişle 48,0230 liraya çıktı.

Fon Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,16 ile 'kıymetli maden' fonları oldu.

