BIST 100 Endeksi Gün Sonu Kapanışı: %2,09 Değer Kaybı

BIST 100 endeksi, gün içinde %2,09 düşüşle 9.602,16 puandan kapandı. Piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:41
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Kapanışı: %2,09 Değer Kaybı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan kapadı. Gün içerisinde en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.829,89 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre %2,09 değer kaybetmiş oldu.

Gün İçindeki Performans

BIST 100 endeksi, güne 8,42 puan ve %0,09 artışla 9.815,92 puandan başlamıştı. Ancak, gün sonunda mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri de sırasıyla %1,39, %2,38, %2,05 ve %2,13 değer kaybı yaşadı.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 220,89 puan ve %2,02 kayıpla 10.689,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin yalnızca 7'si prim yaparken, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri olarak öne çıktı.

Altın ve Döviz Piyasası

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.926 dolar seviyesinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı da 3 milyon 527 bin lira ile önceki kapanışa göre %0,2 düşüş gösterdi.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvil, bugün valörlü işlemlerinde basit getirisi %36,31 ve bileşik getirisi %39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,2806 lira, satışta ise 36,4260 lira olarak belirledi. TCMB'nin önceki kuruna göre alışta 36,2218 lira, satışta 36,3670 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 149,70 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %1,7 azalışla 74,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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