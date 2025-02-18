BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 0,82 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,82 Artışla Kapandı

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,40 puan artarak 9.916,89 puanla günü tamamladı. Endeks, güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.811,48 puanı gören endeks, en yüksek 9.944,21 puana ulaştı.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artış gösterdi. Mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,87 ve sanayi endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 106,17 puan ve %0,97 kazançla 11.047,54 puandan kapandı. Endekse dahil hisselerin 53'ü prim yaparken, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 2.926 dolardan işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre %1 yükselişle 3 milyon 490 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,16, bileşik getirisi ise %39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak açıkladı. Dolar, önceki efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da %0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor.