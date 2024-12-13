BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Pozitif Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu Gelişmeleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,83 puan artışla 10.125,46 puandan kapanarak yatırımcılarına umut verdi. Güne 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalarak 10.028,15 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.125,46 puanı gördü.

Sektörel Performans

Gün içerisinde mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,75 ve hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 62,52 puan ve yüzde 0,57 kazanarak 11.099,76 puandan kapandı.

İşlem Gören Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı ise geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Ayrıca uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.656 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,8 azalarak 3 milyon 35 bin lira olarak belirlendi.

Tahvil Piyasası Durumu

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,66, bileşik getirisi ise yüzde 43,59 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolarda efektif kurunu alışta 34,8377 lira, satışta 34,9773 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,7933 lira, satışta 34,9327 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 153,60 seviyesinde işlem görmekte.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.