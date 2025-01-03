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BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 10.075,17 puandan tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:49
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapattı

İstanbul Borsası 10.075,17 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113,83 puan artarak 10.075,17 puandan kapandı. Güne 29,07 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.990,42 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 9.990,42 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü. Bitiminde ise önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artış gösterdi.

Aksama Gözlemlenmedi

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 167,52 puan ve yüzde 1,53 lik kazançla 11.126,54 puandan günü tamamladı. BIST 100 endeksine dâhil hisselerin 69'u prim yaptı, 27'si ise geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester günün en çok işlem gören hisseleri arasında yer aldı.

Altın ve Dolar Piyasaları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2.645 dolar olarak işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 3 milyon 50 bin lira olarak belirlendi.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi de yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB ve Uluslararası Piyasa Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 35,2278 lira, satışta 35,3690 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0280, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 76,1 dolardan işlem görmekte.

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