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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.170,74 puana düşerek kapanışı 9.232,90 puanda gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:28
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum

Piyasalarda Kapanış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,49 puan azalarak 9.232,90 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 9.170,74 ve en yüksek 9.443,10 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre %1,73 değer kaybetmiş oldu.

BIST 100 endeksi, güne 35,60 puan ve %0,38 yükselişle 9.430,99 puandan başladı.

Endeks Performansı

Önceki kapanışa göre, mali endeks %1,50, sanayi endeksi %1,59, hizmetler endeksi %1,23 ve teknoloji endeksi %0,46 değer kaybı yaşadı. BIST 30 endeksi ise 198,51 puan ve %1,92 kayıpla 10.163,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaparken, 77'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 2.625 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %2,1 artışla 3 milyon 86 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki efektif kuru alışta 34,4920 lira, satışta ise 34,6303 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise, alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira düzeyindeydi.

Döviz Pariteleri

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,10 seviyelerinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,7 artışla 73,6 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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