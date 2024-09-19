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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Bugün BIST 100 endeksi, değer kazanarak 9.975,61 puandan kapandı. Altın ve döviz fiyatları da değişkenlik gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:04
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

Gün içerisinde en düşük seviyesini 9.851,95, en yüksek seviyesini ise 9.980,81 puanda gören BIST 100 endeksi, günü 2,06 değer kazanarak 9.975,61 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 201,12 puan artış gösteren endeks, güne 98,36 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puan seviyesinden başladı.

Sektörel Performans

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i değer kazanırken, 5'i geriledi. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 1,83 ve teknoloji endeksi yüzde 1,99 artış sağladı. BIST 30 endeksi ise 247,77 puan ve yüzde 2,29 artışla 11.057,26 puandan kapandı.

Altın ve Döviz Fiyatlarına Bakış

Bugün altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.586 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 2 milyon 806 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları ise şu şekildedir: Dolar alışta 33,9529 lira, satışta 34,0889 lira. Avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3270, dolar/yen paritesi ise 142,80 düzeyinde seyrediyor.

Ham Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasada Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 74,1 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

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