BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları

BİST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapadı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 10.257,39 puandan gün sonunda işlem gördü. Güne 93,96 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.174,96 puandan başlayan endeks, gün içinde 10.149,91 ile 10.262,28 puanı görerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 değer kazanarak tamamladı.

Endekslerde Yükseliş

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 2,77, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 186,51 puan ve yüzde 1,68 kazançla 11.275,53 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18:20 itibarıyla 2 bin 675 dolardan işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira seviyesine ulaştı.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi de yüzde 41,95 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak duyurdu. TCMB'nin önceki efektif kuru ise alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18:20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 151,20 düzeyinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,1 artışla 72,4 dolardan işlem görmekte.