BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,52 Artışla Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 243,46 puanlık bir artışla 9.916,22 puandan itibaren günü kapattı. Güne 173,63 puan ve yüzde 1,80 artışla 9.846,39 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.832,73 puanı ve en yüksek 9.934,90 puanı görerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 değer kazanarak tamamladı.

Endekslerin Performansı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi'nde Yükseliş

BIST 30 endeksi ise 331,92 puan ve yüzde 3,15 kazançla 10.881,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaparken, 15'i geriledi.

İşlem Gören Hisseler

Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası Durumu

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon lira oldu. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi ise yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1916 lira, satışta ise 35,3326 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,1567 lira, satışta 35,2976 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde işlem görüyor.