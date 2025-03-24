BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişe Geçti

BIST 100 Endeksi Güçlü Bir Performans Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puanlık bir artış gerçekleşti.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansı

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira olarak bildirilirken, bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi ise yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı yüzde 5,1 ile ulaştırma elde ederken, en fazla gerileyen sektör ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

İBB Başkanı ve SPK Açıklamaları

Yurt içinde ise dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. SPK, açıklamasında, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar açığa satış işlemlerinin yasaklandığını ve pay geri alımlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Teknik Analiz ve Yurt Dışı Veri Takibi

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksi için teknik olarak 9.300 ve 9.400 puanları direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda değerlendirildi.