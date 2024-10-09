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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapanış Yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:21
BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapanış Yaptı

Borsa İstanbul'daki Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 87,41 puan artış gerçekleşti ve toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi ise yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 4,84 ile iletişim sektörü oldu, en çok kaybeden ise yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel alanlarda ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam verileri sonrası "yumuşak iniş" beklentileri artarken, Orta Doğu'daki gerginlikler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonu hedeflenen seviyelere indirebileceği yönünde bir iyimserlik mevcut.

Anahtar Gelişmeler

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının dikkatle izleneceğini ifade etti. Yarın yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve bankacılık istatistiklerinin yanı sıra, ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları gibi olaylar takip edilecek.

Teknik Analiz ve Tahminler

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapma potansiyeline dair sinyaller verebileceğini belirtirken, Fed'in gelecek dönemdeki adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini aktardı. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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