DOLAR
34,08 -0,05%
EURO
37,92 0,03%
ALTIN
2.819,99 -0,19%
BITCOIN
2.039.854,25 0,39%

BIST 100 Endeksinde Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün BIST 100 endeksi, gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek kapanışta 9.774,49 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:37
BIST 100 Endeksinde Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en düşük 9.736,13 ve en yüksek 9.827,33 puanla günü 9.774,49 puandan kapatarak, önceki kapanışa göre yüzde 0,17'lik bir artış sağladı.

Günün Başlangıcı ve Performans

BIST 100 endeksi, güne 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalış ile 9.753,17 puandan başladı. Gün boyunca 33 hisse değer kazanırken, 65 hisse geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.573 dolar seviyesinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Tahvil ve Bono İle İlgili Veriler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi ise yüzde 40,97 olarak kaydedildi.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kur, dolar için alışta 34,0045 lira, satışta ise 34,1408 lira olarak belirlendi. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 141,90 seviyelerinde işlem görmektedir.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73 dolardan işlem görmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürdü! Promosyon rakamlarını arşa çıkardı
2
Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil
3
Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı
4
Tupperware İflas Başvurusunda Bulundu
5
BIST 100 Endeksinde Gün Sonu Değerlendirmesi
6
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor
7
Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama