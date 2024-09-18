BIST 100 Endeksinde Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en düşük 9.736,13 ve en yüksek 9.827,33 puanla günü 9.774,49 puandan kapatarak, önceki kapanışa göre yüzde 0,17'lik bir artış sağladı.

Günün Başlangıcı ve Performans

BIST 100 endeksi, güne 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalış ile 9.753,17 puandan başladı. Gün boyunca 33 hisse değer kazanırken, 65 hisse geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.573 dolar seviyesinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Tahvil ve Bono İle İlgili Veriler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi ise yüzde 40,97 olarak kaydedildi.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kur, dolar için alışta 34,0045 lira, satışta ise 34,1408 lira olarak belirlendi. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 141,90 seviyelerinde işlem görmektedir.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73 dolardan işlem görmektedir.